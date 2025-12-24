Lenovo Yoga 7i 2-in-1 Hadirkan Laptop Fleksibel Berbasis AI untuk Gaya Kerja Dinamis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Lenovo menghadirkan laptop dengan desain fleksibel yang dapat menyesuaikan berbagai gaya kerja dan kebutuhan pengguna, Lenovo Yoga 7i 2-in-1.

Consumer Lead Lenovo Indonesia Santi Nainggolan mengatakan laptop itu dihadirkan dengan melihat gaya kerja dan belajar masyarakat yang makin dinamis dan tidak lagi terpaku pada satu cara atau satu tempat.

“Melalui Lenovo Yoga 7i 2-in-1, kami menghadirkan perangkat yang fleksibel, intuitif, dan didukung teknologi AI sehingga pengguna dapat tetap produktif, kreatif dan nyaman dalam berbagai situasi,” kata Santi, Rabu (24/12).

Perangkat tersebut dirancang mengandalkan performa dengan memperhatikan desain, material, dan pengalaman penggunaan secara menyeluruh. Pendekatan ini menjadikan Yoga 7i 2-in-1 relevan bagi pengguna dengan mobilitas tinggi yang membutuhkan satu perangkat untuk berbagai aktivitas.

“Selain performa, desain menjadi salah satu aspek penting yang menunjang pengalaman penggunaan laptop,” jelasnya.

Lenovo Yoga 7i 2-in-1 mengusung bodi aluminium premium yang dipadukan lapisan vegan leather, menghadirkan tampilan yang elegan sekaligus nyaman digunakan dalam berbagai aktivitas. Lapisan vegan leather ini tidak hanya memberikan sentuhan estetika, tetapi juga nilai fungsional. Material tersebut membantu menjaga perangkat tetap bersih dari noda dan debu, serta mudah dibersihkan hanya dengan sekali lap.

“Lenovo Yoga 7i 2-in-1 tetap tampil rapi dan profesional, bahkan saat digunakan secara intens di berbagai situasi,” ujarnya.

Komitmen Lenovo terhadap keberlanjutan juga tercermin melalui penggunaan material vegan leather yang ramah lingkungan. Pendekatan eco-friendly design ini menjadi bagian dari upaya Lenovo dalam menghadirkan inovasi teknologi yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan, tanpa mengorbankan kualitas dan desain.