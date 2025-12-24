Citilink Buka Rute Baru Surabaya–Palangkaraya Mulai Hari Ini

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Maskapai penerbangan Citilink Indonesia resmi membuka rute penerbangan baru Surabaya–Palangkaraya yang menghubungkan Bandar Udara Internasional Juanda dengan Bandar Udara Tjilik Riwut, mulai Rabu (24/12).

Direktur Utama Citilink Darsito Hendroseputro mengatakan pembukaan rute tersebut merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan perusahaan dalam menghadirkan layanan transportasi udara yang efisien, andal, dan terjangkau bagi masyarakat.

“Pembukaan rute Surabaya–Palangkaraya bertujuan memberikan kemudahan mobilitas masyarakat, baik untuk kebutuhan perjalanan wisata maupun bisnis, dengan tetap mengedepankan aspek keamanan, keselamatan, dan kenyamanan penerbangan,” kata Darsito dalam keterangan tertulis.

Rute Surabaya–Palangkaraya dilayani setiap hari menggunakan armada Airbus A320. Dari Surabaya, pesawat Citilink dijadwalkan berangkat pukul 12.55 WIB dan tiba di Palangkaraya pukul 14.40 WIB dengan nomor penerbangan QG456.

Sementara itu, penerbangan dari Palangkaraya menuju Surabaya dijadwalkan berangkat pukul 15.10 WIB dan tiba pukul 16.55 WIB dengan nomor penerbangan QG457.

Darsito menambahkan pembukaan rute baru ini diharapkan dapat memperkuat konektivitas antara Jawa Timur dan Kalimantan Tengah, sekaligus memberikan kemudahan akses bagi mobilitas masyarakat antardaerah.

“Citilink akan terus berkomitmen menghadirkan layanan penerbangan yang aman, nyaman, dan andal sebagai bagian dari dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah,” ujarnya.

Dengan dibukanya rute Surabaya–Palangkaraya, Citilink menegaskan komitmennya untuk terus menjadi maskapai pilihan dalam memenuhi kebutuhan transportasi udara nasional serta memperkuat konektivitas antardaerah.