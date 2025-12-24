UMSURA Apresiasi 2 Mahasiswa yang Antarkan Timnas Futsal Raih Emas di SEA Games 2025

JPNN.com

Rabu, 24 Desember 2025 – 13:32 WIB
Rektor UMSURA Mundakir (tengah) memberikan apresiasi kepada dua mahasiswanya Samuel Eko Putra Tampubolon dan Israr Megantara yang mengantarkan Timnas Futsal meraih emas di SEA Games 2025, Rabu (24/12). Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMSURA) memberikan apresiasi kepada dua mahasiswanya, Samuel Eko Putra Tampubolon dan Israr Megantara, yang sukses membawa Timnas Futsal Indonesia meraih medali emas di SEA Games 2025.

Rektor UMSURA Mundakir menyampaikan rasa bangga dan penghargaan setinggi-tingginya atas prestasi yang diraih kedua mahasiswa tersebut bersama Timnas Futsal.

“Kami keluarga besar UMSURA mengucapkan selamat kepada Timnas Futsal Indonesia, khususnya Samuel Eko dan Israr yang merupakan mahasiswa UMSURA. Prestasi ini membanggakan bangsa dan kampus,” ujar Mundakir, Rabu (24/12).

Dia mengatakan capaian tersebut sejalan dengan komitmen UMSURA menjadikan kampus sebagai rumah para juara, baik di bidang akademik maupun olahraga profesional.

“UMSURA berkomitmen menjadi rumah bagi atlet profesional agar bisa berkembang dan berprestasi sekaligus tetap menjalani pendidikan tinggi,” katanya.

Sebagai bentuk apresiasi, pihak kampus memberikan dukungan berupa dana penghargaan kepada Samuel dan Israr.

“Itu sebagai bentuk penghargaan dan support dari kampus atas prestasi yang telah diraih,” ucap Mundakir.

Terkait proses perkuliahan, Mundakir memastikan UMSURA telah menyiapkan skema pembelajaran khusus bagi mahasiswa atlet.

