Peringati Hari Ibu, PT StatsMe Tanam 100 Pohon Produktif di Trawas

jatim.jpnn.com, MOJOKERTO - PT StatsMe menggelar Aksi Tanam Pohon dalam rangka memperingati Hari Ibu di kawasan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Minggu (21/12).

Kegiatan tersebut menjadi wujud nyata kepedulian perusahaan terhadap pelestarian lingkungan sekaligus upaya mendorong peningkatan ekonomi desa.

Direktur Utama PT StatsMe Lussi Agustin mengatakan aksi tanam pohon tersebut merupakan bagian dari program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan yang sengaja digelar bertepatan dengan momentum Hari Ibu.

Namun, menurutnya, peringatan Hari Ibu dimaknai lebih luas, tidak hanya sebagai ungkapan kasih sayang kepada sosok ibu dalam keluarga, tetapi juga kepedulian terhadap Ibu Pertiwi.

“Peringatan Hari Ibu kami maknai sebagai bentuk cinta dan kepedulian terhadap lingkungan. Bumi adalah ibu bagi kita semua yang harus dijaga dan dirawat,” ujar Lussi.

Dalam kegiatan tersebut, StatsMe berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Mojokerto dengan menanam pohon di Desa Kesiman, Kecamatan Trawas. Sebanyak 100 pohon produktif ditanam di lahan tanah kas desa (TKD), terdiri atas 50 pohon alpukat dan 50 pohon matoa.

Pemilihan jenis pohon alpukat dan matoa dilakukan karena dinilai sesuai dengan kondisi wilayah Trawas yang berhawa sejuk serta memiliki tingkat pertumbuhan relatif cepat.

Selain itu, kedua jenis tanaman tersebut memiliki nilai ekonomi yang diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat desa.