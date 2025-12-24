Pagi Dini Hari, Semeru Keluarkan Abu Setinggi 900 Meter Disertai Suara Gemuruh

jatim.jpnn.com, LUMAJANG - Gunung Semeru yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang kembali erupsi pada Rabu (24/12) dini hari. Letusan disertai kolom abu setinggi 900 meter di atas puncak dan suara gemuruh.

Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru Sigit Rian Alfian mengatakan erupsi terjadi pada pukul 04.23 WIB.

"Telah terjadi erupsi Gunung Semeru pada 24 Desember 2025 pukul 04.23 WIB dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 900 meter di atas puncak atau 4.576 meter di atas permukaan laut (mdpl)," kata Sigit dalam laporan tertulis.

Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal dan condong ke arah utara hingga timur laut. Aktivitas erupsi tersebut terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 milimeter dan durasi sekitar 2 menit 28 detik.

"Letusan Gunung Semeru yang terjadi pagi ini disertai suara gemuruh lemah," tuturnya.

Selain erupsi tersebut, Gunung Semeru juga tercatat mengalami letusan sebelumnya pada pukul 01.39 WIB dengan tinggi kolom abu sekitar 700 meter di atas puncak.

Kolom abu pada erupsi dini hari itu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal ke arah timur laut. Aktivitas tersebut terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 milimeter dan durasi 118 detik.

Saat ini, Gunung Semeru berstatus Level III atau Siaga. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) pun mengeluarkan sejumlah rekomendasi kepada masyarakat.