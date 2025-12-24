Cuaca Malang Hari ini, Pagi Potensi Gerimis, Siang-Malam Cerah Hingga Berawan

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Rabu (24/12) untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya hujan ringan atau gerimis di seluruh kawasan.

Siang dan sore cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.

Malamnya cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya gerimis mengguyur Dau, Jabung, Karangploso, Kasembon, Lawang, Ngantang, Pakis, Poncokusumo, Pujon, Singosari, Tumpang, dan Wagir. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.

Siang sampai malam cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 17-30 derajat celsius.