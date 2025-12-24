Cuaca Surabaya Hari ini, Siang dan Sore Gerimis Hingga Hujan Lebat Disertai Petir

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Rabu (24/12).

Paginya berawan di seluruh kawasan.

Siangnya hujan ringan atau gerimis hingga hujan lebat disertai petir melanda seluruh kawasan.

Sorenya Asem Rowo, Bulak, Dukuh Pakis, Karang Pilang, Krembangan, Lakarsantri, Pabean Cantian, Sambikerep, Sukomanunggal, Tandes, dan Wiyung cerah hingga berawan. Wilayah lainnya hujan lebat disertai petir.

Malamnya gerimis mengguyur Benowo dan Pakal. Kawasan lainnya cerah berawan dan berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 23-32 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 6-11 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca di Surabaya hari ini, selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)