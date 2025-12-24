JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Cuaca Surabaya Hari ini, Siang dan Sore Gerimis Hingga Hujan Lebat Disertai Petir

Cuaca Surabaya Hari ini, Siang dan Sore Gerimis Hingga Hujan Lebat Disertai Petir

Rabu, 24 Desember 2025 – 09:04 WIB
Cuaca Surabaya Hari ini, Siang dan Sore Gerimis Hingga Hujan Lebat Disertai Petir - JPNN.com Jatim
BMKG Juanda menyampaikan prakiraan cuaca di Surabaya hari ini. Ilustrasi. Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Rabu (24/12).

Paginya berawan di seluruh kawasan.

Siangnya hujan ringan atau gerimis hingga hujan lebat disertai petir melanda seluruh kawasan.

Baca Juga:

Sorenya Asem Rowo, Bulak, Dukuh Pakis, Karang Pilang, Krembangan, Lakarsantri, Pabean Cantian, Sambikerep, Sukomanunggal, Tandes, dan Wiyung cerah hingga berawan. Wilayah lainnya hujan lebat disertai petir.

Malamnya gerimis mengguyur Benowo dan Pakal. Kawasan lainnya cerah berawan dan berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 23-32 derajat celsius.

Baca Juga:

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 6-11 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca di Surabaya hari ini, selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)

Berikut ramalan cuaca Surabaya hari ini. Gerimis dan hujan lebat mengguyur sejumlah kawasan.

Redaktur & Reporter : Arry Dwi Saputra

Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   cuaca di surabaya cuaca cuaca Surabaya ramalan cuaca prakiraan cuaca BMKG bmkg juanda

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU