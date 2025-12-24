JPNN.com

Cuaca Jawa Timur 24 Desember 2025, Pagi-Malam Gerimis dan Hujan Lebat

Rabu, 24 Desember 2025 – 08:43 WIB
Cuaca Jawa Timur 24 Desember 2025, Pagi-Malam Gerimis dan Hujan Lebat
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini. Foto: Ricardo/JPNN.com

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Rabu (24/12).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Bangkalan, Blitar, Bondowoso, Jombang, Kediri, Kota Batu, Kota Kediri, Kota Malang, Lumajang, Magetan, Pasuruan, Sampang, Situbondo, dan Sumenep. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya hujan lebat disertai petir melanda Kota Surabaya dan Sidoarjo. Wilayah lainnya cerah berawan hingga gerimis.

Sorenya Kota Surabaya dan Sidoarjo masih hujan lebat disertai petir. Wilayah lainnya cerah hingga gerimis.

Malamnya gerimis mengguyur Bangkalan, Kota Probolinggo, Lamongan, Probolinggo, dan Tuban. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 17-32 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 5-19 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)

Berikut ramalan cuaca hari ini khusus daerah-daerah di Jawa Timur beserta imbauan penting untuk masyarakat.

Redaktur & Reporter : Arry Dwi Saputra

