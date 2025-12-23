Prediksi Lonjakan Penumpang Nataru, KCI Siapkan Personel & Perjalanan Tambahan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kereta Commuter Indonesia (KCI) menyiapkan sejumlah langkah penguatan layanan untuk menghadapi masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026.

Periode angkutan yang berlangsung mulai 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026 diperkirakan akan diwarnai peningkatan mobilitas masyarakat.

Direktur Operasi dan Pemasaran PT KCI Heri Siswanto menyebut jumlah penumpang pada masa Nataru tahun ini diprediksi mencapai 991.000 orang.

Baca Juga: Puluhan Ribu Penumpang Manfaatkan Kereta Api di Stasiun Wilayah Daop 8 Saat Nataru

Angka tersebut naik sekitar 4 persen dibandingkan realisasi Nataru 2025 sebanyak 888.000 penumpang.

KCI menyiapkan 540 personel untuk memperkuat layanan operasional di seluruh lintas. Antisipasi cuaca ekstrem juga dilakukan melalui koordinasi intensif dengan BMKG.

“Kalau di Daop 8 tiap jam 16.00 melakukan koordinasi dengan teman-teman BMKG. Dari BMKG menyampaikan ramalan cuaca untuk hari ini jam sekian sampai untuk besok sore,” ujar Heri saat doorstop di Stasiun Surabaya Gubeng, Selasa (23/12).

Sementara itu, VP Corporate Secretary KAI Commuter Karina Amanda menjelaskan bahwa hingga Minggu (21/12) Commuter Line Wilayah 8 Surabaya telah melayani 204.986 pengguna.

KAI Commuter memproyeksikan puncak arus terjadi pada Minggu (28/12) dengan 54.093 penumpang.