Surabaya Diguyur Hujan Deras dan Angin Kencang, Puluhan Pohon Tumbang

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Surabaya diguyur hujan deras disertai angin kencang pada Selasa sore (23/12). Akibatnya, puluhan pohon tumbang di 16 titik yang tersebar di berbagai wilayah Kota Pahlawan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya Dedik Irianto mengatakan petugas telah disiagakan dan langsung bergerak sejak hujan mulai turun sekitar pukul 14.45 WIB.

“Petugas sudah kami sebar untuk melakukan evakuasi pohon tumbang. Saat ini masih on progres,” ujar Dedik, Selasa (23/12).

Dedik mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan saat hujan deras dan angin kencang, terutama bagi pengguna jalan. Dia juga meminta warga segera melapor jika menemukan kondisi darurat.

"Masyarakat bisa menghubungi Call Center 112 Kota Surabaya atau layanan panggilan 0811-3111-2112 untuk penanganan cepat,” jelasnya.

Berdasarkan data DLH Surabaya, berikut sebaran lokasi 20 pohon tumbang akibat cuaca ekstrem tersebut:

1. Pohon tumbang di depan SDN Margorejo arah luar kota, menutup rel kereta api

2. Pohon tumbang di sekitar Fly Over Mayangkara