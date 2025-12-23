GoTo Perluas Beasiswa, Mitra Driver dan Keluarganya Kini Bisa Kuliah hingga S1

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Di balik setiap perjalanan dan layanan dalam ekosistem PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo), tersimpan kisah kerja keras serta harapan besar untuk masa depan.

PT GoTo Gojek Tokopedia (Tbk) GoTo mendukung pendidikan dan kesejahteraan keluarga besar mitra driver Gojek.

Hal itu diwujudkan melalui Yayasan GoTo Merah Putih (YGMP) dengan mengumumkan perluasan program beasiswa yang akan dijalankan pada 2026.

Sebelumnya, YGMP telah meningkatkan skala penerima hingga dua kali lipat pada 2025, kali ini menargetkan peningkatan hingga lima kali lipat, menjadi 150 penerima beasiswa pada 2026.

Tak hanya itu, cakupan akademik program beasiswa juga diperluas. Apabila sebelumnya beasiswa difokuskan bagi lulusan Diploma (D3), kini program tersebut mencakup jenjang Sarjana (S1).

Langkah ini menjadi bentuk dukungan nyata YGMP agar keluarga mitra driver Gojek dapat meraih pendidikan setinggi mungkin.

Terobosan lainnya, untuk pertama kalinya program beasiswa juga dibuka bagi mitra driver Gojek, tidak hanya bagi anak-anak mereka. Inisiatif ini menegaskan komitmen YGMP bahwa kesempatan belajar dan meningkatkan kualitas hidup merupakan hak setiap mitra driver dalam ekosistem GoTo.

Ketua Yayasan GoTo Merah Putih Amelia Sutanto mengatakan YGMP hadir untuk memastikan pendidikan dapat menjadi jalan menuju kehidupan yang lebih baik bagi keluarga mitra.