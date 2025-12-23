Lalai Ambil Haluan, Truk Boks Seruduk Motor di Jalur Ngawi–Padas, Satu Korban Kritis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kecerobohan pengemudi diduga menjadi pemicu kecelakaan di Jalan Raya Ngawi–Padas KM 15–16, Desa/Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi, Selasa (23/12) pagi.

Sebuah sepeda motor ringsek setelah bertabrakan dengan truk box, sedangkan pengendaranya dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi kritis.

Kasat Lantas Polres Ngawi AKP Yuliana Plantika menjelaskan insiden itu terjadi sekitar pukul 10.30 WIB, melibatkan truk Colt Diesel boks bernopol AD 9581 IE yang dikemudikan Wahyu Tri Wipardani (23) dan sepeda motor Honda Beat AE 4626 JBD yang dikendarai Padi (45) warga Pangkur, Ngawi.

“Berdasarkan keterangan saksi di lokasi kejadian, truk box melaju dari arah timur ke barat, sedangkan sepeda motor melaju dari arah berlawanan, yakni dari barat ke timur,” ujar Yuliana.

Dari hasil pemeriksaan awal, polisi menduga truk mengambil haluan terlalu ke kanan hingga memasuki jalur lawan arah. Kurangnya kewaspadaan pengemudi membuat truk tidak sempat menghindari motor yang datang dari depan.

"Akibatnya terjadi tabrakan antara bagian depan sepeda motor dengan bagian depan kanan truk boks,” jelasnya.

Dampak benturan membuat motor rusak berat, sementara Padi mengalami sejumlah luka serius, mulai patah tangan dan kaki kanan hingga luka kepala dan jejas dada.

“Korban mengalami luka berat dan dalam kondisi kritis. Saat ini sudah dibawa ke RSUD dr. Soeroto Kabupaten Ngawi untuk mendapatkan penanganan medis,” kata dia .