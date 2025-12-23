BMS dan Adapundi Hadirkan Solusi Modal Hingga Rp100 Juta untuk Agen Digital

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Bimasakti Multi Sinergi (BMS) menjalin kerja sama strategis dengan PT Info Tekno Siaga (Adapundi) untuk memperkuat akses permodalan bagi agen pembayaran digital, khususnya agen Fastpay di seluruh Indonesia.

Kolaborasi ini memungkinkan calon agen maupun agen Fastpay mengajukan tambahan modal usaha secara langsung melalui sistem keagenan Fastpay, sehingga proses pendanaan menjadi lebih praktis, terintegrasi, dan efisien.

Direktur PT Bimasakti Multi Sinergi Akh Mirza Alief Syahrial mengatakan, kerja sama tersebut menjadi langkah strategis perusahaan dalam memperkuat ekosistem keagenan digital.

“Agen Fastpay merupakan ujung tombak distribusi layanan keuangan digital kami. Melalui kerja sama dengan Adapundi, kami ingin memastikan agen tidak hanya memperoleh layanan pembayaran yang lengkap, tetapi juga dukungan permodalan yang memadai agar dapat mengembangkan usahanya secara berkelanjutan,” ujar Mirza.

Melalui fasilitas dana talangan dari Adapundi, agen Fastpay dapat memperoleh tambahan modal untuk menjaga ketersediaan saldo transaksi, terutama saat terjadi lonjakan kebutuhan masyarakat.

Pendanaan tersebut dapat diajukan cukup dengan KTP tanpa jaminan, dengan limit hingga Rp100 juta, bunga ringan, serta tenor cicilan yang panjang.

Direktur Adapundi Achmad Indrawan menyatakan, pihaknya berkomitmen menghadirkan layanan pembiayaan inklusif berbasis teknologi bagi pelaku usaha keagenan.

“Kami melihat potensi besar pada ekosistem keagenan Fastpay. Dengan integrasi sistem bersama BMS, Adapundi menghadirkan skema pendanaan yang fleksibel, transparan, dan mudah diakses, sehingga membantu agen meningkatkan kapasitas usaha dan volume transaksi,” kata Achmad.