Haji 2026, Wilker Malang Jadi Kloter Pertama Terbang dari Embarkasi Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kanwil Kemenhaj) Jawa Timur menggelar musyarawah untuk mengatur keberangkatan ibadah Haji 2026.

Hasilnya, wilayah kerja (wilker) Malang, yakni Kabupaten Probolinggo akan menjadi kloter pertama yang akan terbang dari Embarkasi Surabaya ke Tanah Suci.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kanwil Kemenhaj Jawa Timur As'adul Anam menjelaskan kloter pertama dijadwalkan masuk asrama pada 21 April, dan berangkat pada 22 April.

“Pada tahun 2026, kuota haji Jawa Timur berjumlah 42.409 calon jemaah haji. Mereka akan dibagi menjadi 111 kloter keberangkatan,” kata Anam, Senin (22/12).

Anam menjelaskan hingga Jumat (19/12), jumlah CJH yang telah dinyatakan istitha’ah sebanyak 31.171 orang, sementara 11.250 jemaah belum istitha’ah.

Dari jumlah tersebut, terdapat sekitar 271 jemaah yang benar-benar belum melakukan pemeriksaan kesehatan.

“Jangan memaksakan CJH. Ikuti prosesnya, yang terpenting jemaah melakukan pemeriksaan kesehatan,” pesannya.

Adapun jumlah jemaah yang telah melunasi biaya haji tercatat sebanyak 27.799 orang atau setara 66 persen.