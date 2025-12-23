JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Puting Beliung Mengamuk di Lamongan, Gapura Paduraksa Ambruk

Puting Beliung Mengamuk di Lamongan, Gapura Paduraksa Ambruk

Selasa, 23 Desember 2025 – 12:07 WIB
Puting Beliung Mengamuk di Lamongan, Gapura Paduraksa Ambruk - JPNN.com Jatim
Seorang warga melihat serpihan bangunan Gapura Paduraksa yang ambruk diterjang angin puting beliung di kompleks gedung Pemkab Lamongan, Jawa Timur, Senin (22/12/2025). (ANTARA/Alimun Khakim)

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Bangunan Gapura Paduraksa di sisi selatan kompleks Gedung Pemerintah Kabupaten Lamongan ambruk setelah diterjang angin puting beliung, Senin (22/12) sekitar pukul 16.30 WIB.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lamongan Naim mengatakan peristiwa tersebut terjadi saat hujan deras disertai angin kencang melanda wilayah setempat.

“Hujan disertai angin puting beliung mengakibatkan struktur Gapura Paduraksa ambruk dan menimpa kendaraan roda tiga milik pedagang yang terparkir di lokasi,” kata Naim saat dikonfirmasi. 

Baca Juga:

Selain merobohkan bangunan gapura, angin puting beliung juga menumbangkan sejumlah pohon di sedikitnya sembilan titik lokasi serta merusak beberapa fasilitas umum.

“Di kawasan Pasar Tingkat, pohon tumbang menimpa lapak tambal ban beserta pemiliknya dan dua sepeda motor yang sedang diperbaiki,” ujarnya.

Akibat kejadian tersebut, pemilik lapak tambal ban mengalami patah tulang dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis.

Baca Juga:

Berdasarkan pendataan BPBD Lamongan, total terdapat dua korban akibat tertimpa pohon tumbang dan seluruhnya telah mendapatkan penanganan medis.

Sementara itu, sejumlah fasilitas umum juga dilaporkan mengalami kerusakan, di antaranya masjid di Kecamatan Sarirejo, trotoar, serta beberapa warung dan stan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Puting beliung terjang Lamongan, bangunan gapura ambruk dan pohon tumbang di sejumlah titik.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   puting beliung lamongan bpbd lamongan pohon tumbang Bencana Hidrometeorologi gapura paduraksa lamongan

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU