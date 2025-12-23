Puting Beliung Mengamuk di Lamongan, Gapura Paduraksa Ambruk

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Bangunan Gapura Paduraksa di sisi selatan kompleks Gedung Pemerintah Kabupaten Lamongan ambruk setelah diterjang angin puting beliung, Senin (22/12) sekitar pukul 16.30 WIB.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lamongan Naim mengatakan peristiwa tersebut terjadi saat hujan deras disertai angin kencang melanda wilayah setempat.

“Hujan disertai angin puting beliung mengakibatkan struktur Gapura Paduraksa ambruk dan menimpa kendaraan roda tiga milik pedagang yang terparkir di lokasi,” kata Naim saat dikonfirmasi.

Selain merobohkan bangunan gapura, angin puting beliung juga menumbangkan sejumlah pohon di sedikitnya sembilan titik lokasi serta merusak beberapa fasilitas umum.

“Di kawasan Pasar Tingkat, pohon tumbang menimpa lapak tambal ban beserta pemiliknya dan dua sepeda motor yang sedang diperbaiki,” ujarnya.

Akibat kejadian tersebut, pemilik lapak tambal ban mengalami patah tulang dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis.

Berdasarkan pendataan BPBD Lamongan, total terdapat dua korban akibat tertimpa pohon tumbang dan seluruhnya telah mendapatkan penanganan medis.

Sementara itu, sejumlah fasilitas umum juga dilaporkan mengalami kerusakan, di antaranya masjid di Kecamatan Sarirejo, trotoar, serta beberapa warung dan stan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).