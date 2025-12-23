Cuaca Malang Hari ini, Tidak Ada Hujan, Seharian Cerah Hingga Berawan & Berangin

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Selasa (23/12) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi sampai malam cuaca di seluruh kawasan cerah hingga berawan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Pagi dan siang cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Sore dan malam cerah hingga berawan dan berangin di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 17-30 derajat celsius.

Untuk kecepatan angin dominan dari timur menuju tenggara dengan kecepatan 25-27 kilometer per jam.

Demikian ramalan cuaca di Malang hari ini. Selamat beraktivitas.