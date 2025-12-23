Cuaca Jawa Timur 23 Desember 2025, Pagi Sampai Sore Wilayah Berikut Gerimis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Selasa (23/12).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Kota Batu, Pasuruan, dan Sidoarjo. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya gerimis mengguyur Bangkalan, Bojonegoro, Gresik, Kota Surabaya, Lamongan, Madiun, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pamekasan, Ponorogo, Sidoarjo, dan Tuban. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Sorenya gerimis masih mengguyur Bangkalan, Bojonegoro, Gresik, Kota Surabaya, Lamongan, Madiun, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pamekasan, Ponorogo, Sidoarjo, dan Tuban. Beberapa jam kemudian cerah hingga berawan di seluruh wilayah.

Malamnya cerah hingga berawan dan berangin di seluruh wilayah.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 16-33 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 25-27 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)