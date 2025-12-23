Semeru Masih Siaga, Warga Lumajang Diingatkan Bahaya Lahar Dingin

jatim.jpnn.com, LUMAJANG - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lumajang mengimbau warga serta penambang pasir untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap jutaan meter kubik material vulkanik Gunung Semeru yang berpotensi turun sewaktu-waktu, terutama saat terjadi erupsi dan hujan deras.

Kepala Pelaksana BPBD Lumajang Isnugroho mengatakan material vulkanik tersebut menjadi ancaman serius bagi keselamatan masyarakat yang beraktivitas di sekitar aliran sungai.

"Ada jutaan meter kubik material vulkanik Semeru yang menjadi potensi bahaya bagi warga sehingga kami mengimbau masyarakat dan penambang mematuhi arahan dari petugas," kata Isnugroho, Senin (22/12).

Gunung Semeru diketahui memiliki tipe letusan vulkanian dan strombolian yang bersifat eksplosif dan dapat terjadi beberapa kali dalam satu jam. Aktivitas erupsi umumnya berasal dari Kawah Jonggring Seloko di sisi tenggara puncak Mahameru.

"Kami terus memantau aktivitas Gunung Semeru melalui koordinasi dengan petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro," tuturnya.

Setiap malam terlihat lava pijar turun dari puncak Semeru. Kondisi ini menandakan tekanan magma sudah berada pada kedalaman dangkal.

"Status Gunung Semeru masih berada pada level III atau Siaga. Oleh karena itu, BPBD meminta masyarakat dan penambang pasir mematuhi rekomendasi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG)," tuturnya.

Masyarakat dilarang melakukan aktivitas di sektor tenggara sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 kilometer dari puncak. Selain itu, di luar jarak tersebut, warga juga tidak diperbolehkan beraktivitas dalam radius 500 meter dari sempadan sungai karena berpotensi terdampak awan panas dan aliran lahar hingga 17 kilometer dari puncak.