Dari Bumi Mojapahit, Khofifah Lepas Calon Pemimpin Bangsa

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri Stadium General Penguatan Nilai Kepamongprajaan bertema Mendukung Efektivitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang digelar di Dyandra Convention Center, Surabaya, Minggu (21/12).

Dalam kapasitasnya sebagai Alumni Kehormatan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Khofifah turut mengikuti prosesi penerimaan Korps Praja Angkatan XXXVI. Dia menyematkan dek atau tanda pangkat kepada dua perwakilan Praja Pratama yang dilanjutkan dengan prosesi penyiraman air bunga.

“Hari ini kita bersama calon pemimpin bangsa saat Indonesia Emas 2045. Selamat dan sukses untuk Praja Pratama, Praja Muda, Praja Madya, dan Praja Utama. Selamat mengabdi untuk masyarakat, bangsa, dan negara,” kata Khofifah.

Dia berpesan agar para Praja IPDN tidak melupakan nilai-nilai yang diwariskan Bumi Mojapahit, tempat mereka menempuh proses pembentukan kepemimpinan.

“Kalau suatu saat saudara sudah sukses, menjadi menteri, gubernur, bupati, wali kota, atau pejabat apa pun, ingatlah bahwa saudara berangkat dari Bumi Mojapahit. Bumi yang mengajarkan persaudaraan, persatuan, dan membangun Nusantara lahir batin,” ujarnya.

Khofifah menyatakan kehadiran Praja IPDN memiliki peran strategis dalam misi pembangunan nasional, terutama dalam meningkatkan martabat kemanusiaan melalui pelayanan publik.

“Yang kita siapkan adalah SDM untuk penguatan pembangunan. Bukan hanya Jawa Timur, tetapi Indonesia. Saudara mungkin berangkat dari Jawa Timur, namun yang dibangun adalah Indonesia,” tuturnya.

Gubernur perempuan pertama di Jatim itu juga menekankan pentingnya adaptasi, kreativitas, dan inovasi integratif di tengah dinamika perubahan global.