Program MBG Ubah Nasib Petani Hidroponik Madiun, Omzet Naik 100 Persen

Senin, 22 Desember 2025 – 20:02 WIB
Aditya Dwi Saputra menjadi salah satu petani yang merasakan dampak positif dari program MBG. Panen selada hidroponik miliknya melonjak 100 persen. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, MADIUN - Selama tiga tahun terakhir, Aditya Dwi Saputra merintis usaha pertanian hidroponik di kampung halamannya Dusun Baliboto, Desa Pucang Anom, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun. Sebelum terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), hasil panen selada hidroponiknya hanya berkisar 7–8 kilogram per panen.

Namun, sejak menjadi pemasok sayuran untuk dapur MBG, omzet usaha Aditya melonjak hingga 100 persen.

“Saya bekerja sama dengan dua dapur SPPG (Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi). Kalau sebelumnya panen saya hanya 7 sampai 8 kilogram, sekarang setiap hari bisa memasok 15 kilogram selada hidroponik per dapur,” ujar Aditya akhir pekan lalu.

Aditya mengakui kemitraan dengan dapur MBG sangat membantu keberlangsungan usaha pertanian hidroponiknya. Selama ini, dia kerap kesulitan memasarkan hasil panen karena harga selada hidroponiknya lebih tinggi dibandingkan harga pasar.

“Karena kualitas, saya jual selada Rp20 ribu per kilogram. Jadi, memang lebih mahal, tetapi dengan kerja sama dengan SPPG, kami mendapat kepastian pasar dan keuntungan,” jelasnya.

Seiring meningkatnya permintaan, Aditya mulai merencanakan perluasan lahan hidroponik untuk menambah kapasitas produksi. Bahkan, pesanan kini tak hanya datang dari wilayah Madiun, melainkan juga dari sejumlah SPPG di kota lain.

“Saya sedang menyiapkan lahan hidroponik baru untuk produksi pakcoy,” katanya.

Peningkatan permintaan sayur hidroponik tersebut juga berdampak pada penyerapan tenaga kerja di tingkat lokal. Saat ini, Aditya telah mempekerjakan dua orang untuk membantu proses pemeliharaan dan panen.

Petani hidropinik di Madiun merasakan dampak dari program MBG, hasil panen seladanya melonjak hingga 100 persen.
