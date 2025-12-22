Unicharm Salurkan Bantuan untuk Korban Bencana Aceh-Sumatera Hingga Erupsi Semeru

JPNN.com

Senin, 22 Desember 2025 – 19:07 WIB
Unicharm menyalurkan bantuan sanitasi untuk korban bencana di Aceh dan Sunatera hingga erupsi Gunung Semeru. Foto: Dok. Unicharm

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Uni-Charm Indonesia Tbk (Unicharm) menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat terdampak bencana alam dengan menyalurkan bantuan produk sanitasi ke sejumlah wilayah di Indonesia.

Unicharm bergerak cepat menyalurkan bantuan bagi korban banjir dan tanah longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh, serta korban erupsi Gunung Semeru di Jawa Timur. 

Penyaluran bantuan dilakukan bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat.

Di lokasi pengungsian, kebutuhan mendesak tidak hanya mencakup makanan dan obat-obatan, tetapi juga produk sanitasi. Keterbatasan air bersih dan fasilitas MCK membuat kebutuhan akan produk kebersihan menjadi sangat krusial untuk menjaga kesehatan para pengungsi.

Untuk itu, Unicharm menyalurkan bantuan melalui Kemenperin di Jakarta untuk korban bencana di Sumatera, serta melalui BPBD Kabupaten Lumajang untuk korban erupsi Gunung Semeru.

Dalam aksi kemanusiaan ini, Unicharm menyumbangkan sekitar 300 karton produk sanitasi, yang terdiri dari popok dewasa Lifree, popok bayi MamyPoko, pembalut wanita CHARM, tisu basah MamyPoko Wipes, serta masker Unicharm.

President Director Unicharm Takumi Terakawa menyatakan komitmen perusahaan dalam mendukung masyarakat Indonesia.

“Kami memiliki misi untuk mewujudkan masyarakat simbiosis Indonesia yang lebih sehat, mandiri, nyaman, dan bahagia melalui produk penyerapan yang berkualitas,” ujar Takumi.

Unicharm menyalurkan bantuan sanitasi untuk korban bencana di Aceh dan Sunatera hingga erupsi Gunung Semeru.
