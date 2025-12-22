Puluhan Ribu Penumpang Manfaatkan Kereta Api di Stasiun Wilayah Daop 8 Saat Nataru

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 8 Surabaya mencatat sebanyak 44.760 pelanggan menggunakan layanan kereta api di wilayah Daop 8 Surabaya, Senin (22/12) pukul 09.00 WIB.

Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya Mahendro Trang Bawono memaparkan jumlah tersebut terdiri dari 22.367 pelanggan berangkat, dan 22.393 pelanggan tiba.

“Jumlah ini masih akan terus bertambah hingga keberangkatan dan kedatangan kereta api terakhir pada hari ini,” kata Mahendro.

Dia menyebutkan akumulasi keberangkatan dan kedatangan penumpang di wilayah KAI Daop 8 Surabaya selama periode 18 hingga 22 Desember 2025, mencapai 206.842 pelanggan. Rinciannya terdiri dari 108.774 pelanggan berangkat, dan 98.068 pelanggan tiba.

“Angka ini menunjukkan tingginya minat masyarakat dalam memanfaatkan layanan kereta api sebagai moda transportasi utama selama awal masa libur Natal dan Tahun Baru,” jelasnya.

Menurutnya, selama periode Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, sejumlah rute favorit pelanggan dari wilayah Daop 8 Surabaya antara lain Yogyakarta, Jakarta, Bandung, dan Ketapang.

“Rute rute tersebut menjadi pilihan utama masyarakat untuk berlibur, bersilaturahmi, serta menghabiskan waktu bersama keluarga di momen akhir tahun,” bebernya.

Selama momen tersebut, yang berlangsung tanggal 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026, KAI Daop 8 Surabaya melayani total 550.015 pelanggan.