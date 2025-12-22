JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Surabaya Pacu Kemandirian Fiskal, Dividen BUMD Jadi Penopang di Tengah Pemangkasan TKD

Surabaya Pacu Kemandirian Fiskal, Dividen BUMD Jadi Penopang di Tengah Pemangkasan TKD

Senin, 22 Desember 2025 – 17:37 WIB
Surabaya Pacu Kemandirian Fiskal, Dividen BUMD Jadi Penopang di Tengah Pemangkasan TKD - JPNN.com Jatim
Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (BPSDA) Kota Surabaya Vykka Anggradevi Kusuma. Foto: Diskominfo Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus memperkuat kemandirian fiskal daerah setelah kebijakan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) diberlakukan pemerintah pusat.

Salah satu penopang yang mulai menunjukkan hasil nyata adalah kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melalui setoran dividen yang terus meningkat dalam setahun terakhir.

Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (BPSDA) Kota Surabaya Vykka Anggradevi Kusuma menyampaikan total dividen yang disetorkan BUMD kepada Pemkot Surabaya telah mencapai Rp204,6 miliar, atau naik 4,75 persen dibandingkan tahun 2024.

Baca Juga:

“Dividen yang disetorkan pada tahun berjalan tercatat mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, mulai perbaikan tata kelola, efisiensi operasional, serta optimalisasi unit usaha yang telah berjalan,” ujar Vykka, Senin (22/12).

Kenaikan ini menjadi sinyal penting bahwa mesin ekonomi daerah yang digerakkan BUMD mulai bekerja lebih efisien.

Pemkot pun optimistis tren tersebut akan terus berlanjut pada tahun 2026 seiring penguatan strategi bisnis dan transformasi manajemen.

Baca Juga:

Menurut Vykka, pemerintah kota menargetkan BUMD tidak hanya mempertahankan setoran dividen, tetapi mampu meningkatkan kontribusinya dari tahun ke tahun.

“Di tengah kebijakan pemotongan anggaran Transfer ke Daerah (TKD), Pemkot Surabaya terus memacu peningkatan PAD melalui pengembangan BUMD yang lebih adaptif dan progresif ke depannya,” tambahnya.

Pemkot Surabaya terima deviden dari BUMB sebesar Rp204,6 miliar, meningkat dibanding 2025
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Pemkot Surabaya Kota Surabaya pemangkasan TKD Deviden BUMD Surabaya Deviden BUMD

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU