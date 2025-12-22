UMSURA Buka Pendaftaran Mahasiswa Baru 2026, Siapkan 14 Program Beasiswa

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMSURA) membuka pendaftaran mahasiswa baru (PMB) tahun akademik 2026–2027. Pendaftaran gelombang pertama dibuka mulai 11 November 2025 hingga 31 Januari 2026.

Sebagai perguruan tinggi swasta (PTS) unggul dan berkualitas, UMSURA kembali menunjukkan komitmennya dalam memperluas akses pendidikan tinggi dengan menyediakan 14 program unggulan beasiswa bagi calon mahasiswa.

Kepala Biro Penerimaan Mahasiswa Baru UMSURA M Febriyanto Firman Wijaya, M.Sos., mengatakan belasan program beasiswa tersebut disiapkan untuk mengakomodasi beragam latar belakang calon mahasiswa.

“Melalui 14 program unggulan beasiswa ini, UMSURA ingin memastikan setiap siswa yang memiliki potensi dan kemauan untuk melanjutkan pendidikan tinggi tetap memiliki kesempatan, tanpa terkendala faktor ekonomi,” ujar Febriyanto, Senin (22/12).

Dia menjelaskan program beasiswa Umsura mencakup berbagai kategori, mulai dari Beasiswa KIP Kuliah, Beasiswa Dhuafa dan Yatim Piatu, Beasiswa Atlet, Beasiswa Influencer, Beasiswa Tahfidz, Beasiswa Kader Muhammadiyah, Beasiswa Undangan, Beasiswa Prestasi Akademik dan Nonakademik, Beasiswa Alumni Sekolah Muhammadiyah atau Warga Muhammadiyah, Beasiswa Warga Sekitar, hingga Beasiswa Difabel.

“Setiap skema beasiswa memiliki persyaratan dan bentuk bantuan yang berbeda. Ada yang berupa pembebasan uang gedung dan dana pendidikan, ada pula yang berbentuk potongan biaya dengan nominal tertentu. Semua kami rancang agar bantuan yang diberikan tepat sasaran,” jelasnya.

Menurut dia, UMSURA juga memberi perhatian serius terhadap penguatan nilai keislaman dan pendidikan inklusif. Hal tersebut tercermin dari adanya Beasiswa Tahfidz bagi penghafal Al-Qur’an serta Beasiswa Difabel yang diperuntukkan bagi calon mahasiswa tunadaksa.

“Ini bagian dari komitmen UMSURA dalam mencetak lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter, nilai religius, dan kepedulian sosial,” tuturnya.