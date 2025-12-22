Pohon Natal dari Botol Plastik 12 Meter Hiasi Gereja Kelahiran Santa Perawan Maria

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ada pemandangan berbeda di halaman Gereja Katolik Kelahiran Santa Perawan Maria, Surabaya menjelang perayaan Natal tahun 2026 ini.

Sebuah pohon Natal menjulang tinggi, bukan dari daun atau rangka plastik seperti biasanya, melainkan tersusun dari ratusan botol bekas berwarna bening yang disusun rapi hingga membentuk kerucut setinggi 12 meter.

Dari kejauhan, pohon tersebut tampak mencuri perhatian. Berbagai pernak-pernik turut menghiasi, mulai pita biru, bola-bola warna-warni, lonceng, bintang, hingga tulisan ucapan Natal dan Tahun Baru.

Saat malam tiba, lampu-lampu hias yang terpasang membuat seluruh pohon terlihat lebih hidup. Sekretariat Gereja Veronica Diy menyebut ide ini muncul secara spontan dan ingin berbeda dari yang lainnya.

“Pohon terang ini memang idenya itu sebenarnya, ya, agak dadakan gitu,” ujar Veronica, Senin (22/12).

Meski begitu, panitia gereja mampu menyelesaikannya hanya dalam waktu sekitar satu minggu sejak 15 Desember 2025. Di balik tampilannya yang unik, pohon Natal ini membawa pesan lingkungan yang ingin disampaikan gereja.

Botol-botol plastik yang digunakan nantinya tidak akan berakhir di tempat sampah.

“Ya, kami ingin setelah ini memang mau disumbangkan ke itu ke pemulung. Kami cuma apa membuat ini supaya lebih bermanfaat untuk mengurangi sampah plastik. Sampah plastik itu sebenarnya ya sangat riskan ya,” kata Veronica.