JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Berkah Program MBG, Perajin Tahu di Madiun Sembuh dari Judi Online

Berkah Program MBG, Perajin Tahu di Madiun Sembuh dari Judi Online

Senin, 22 Desember 2025 – 11:06 WIB
Berkah Program MBG, Perajin Tahu di Madiun Sembuh dari Judi Online - JPNN.com Jatim
Sumarti (kanan) berhasil membuka lapangan pekerjaan baru hingga membuat menantunya berhenti dari judi online berkat program MBG. Fot: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, MADIUN - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) membawa berkah nyata bagi keluarga petani dan perajin kecil di berbagai desa di Indonesia. Selain meningkatkan pendapatan, program ini juga membuka lapangan kerja baru dan perlahan mengikis kebiasaan negatif, termasuk judi online (judol).

Manfaat tersebut dirasakan Sumarti, seorang nenek perajin tahu asal Desa Sidorejo, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun. Sebelum terlibat dalam program MBG, produksi tahu yang dibuat Sumarti sangat terbatas.

“Dulu paling banyak hanya dua ember tahu dibawa ke pasar desa. Kalau ramai bisa habis, tetapi kalau sepi kadang satu ember pun kadang tak habis,” ungkap Sumarti, Senin (22/12).

Baca Juga:

Kondisi itu berubah sejak dia menjadi pemasok tahu untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di desanya. Dibantu menantunya, Dwiyono alias Gaye, usaha tahu milik Sumarti kini berkembang pesat.

Apabila sebelumnya hanya mampu mengolah sekitar 50 kilogram kedelai per hari, kini produksi meningkat menjadi dua kuintal kedelai per hari.

“Alhamdulillah penghasilan meningkat, karyawan juga nambah,” ujarnya.

Baca Juga:

Namun, bukan hanya peningkatan ekonomi yang dirasakan Sumarti. Dia mengaku paling bersyukur karena menantunya yang sebelumnya kecanduan judi online, kini benar-benar berubah.

”Sekarang benar-benar insaf karena enggak punya waktu lagi untuk judi online,” ucapnya.

Program MBG membawa dampak besar bagi warga desa. Ekonomi meningkat, pengangguran berkurang, hingga kebiasaan judi online ditinggalkan.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   program mbg makan bergizi gratis dampak mbg perajin tahu judi online Madiun

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU