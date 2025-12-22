FESt 2025 Surabaya, Inspirasi Bisnis dari Anak Muda untuk Masa Depan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Future Entrepreneur Summit (FESt) 2025 kembali digelar di Surabaya dan sukses menarik perhatian ribuan anak muda. Seminar kewirausahaan yang menyasar generasi Z ini diikuti sekitar 9.000 peserta dan berlangsung di Airlangga Convention Center, Kampus C Universitas Airlangga (Unair), Minggu (21/12).

Surabaya menjadi kota terakhir sekaligus penutup rangkaian FESt 2025 yang sebelumnya telah digelar di tujuh kota, yakni Malang, Purwokerto, Jember, Solo, Semarang, Yogyakarta, dan Bandung.

Jumlah peserta FESt 2025 di Surabaya mengalami peningkatan dibandingkan penyelenggaraan tahun sebelumnya yang tercatat sekitar 8.000 peserta. Capaian ini menegaskan tingginya minat generasi muda terhadap dunia kewirausahaan.

FESt 2025 menghadirkan sejumlah guest star inspiratif yang dikenal luas di kalangan generasi Z. Di antaranya Xaviera Putri (content creator dan mahasiswa computer science), Fiki Naki (YouTuber), Stefanny Imelda (Duta Pendidikan Indonesia sekaligus Miss Grand Tourism Indonesia), Melissa Lusiana (content creator), Roby Maulid (komika), serta dr. Dwi Wijaya, Founder dan Direktur Mahar Agung Organizer.

Project Manager FESt Gladys Aprilia Lamanusun, mengatakan pemilihan narasumber disesuaikan dengan branding FESt yang berfokus pada edukasi dan kewirausahaan anak muda.

“Kami menghadirkan guest star yang relevan dengan dunia pendidikan dan kewirausahaan serta sedang diminati generasi Z. Tujuannya untuk menarik minat dan menginspirasi anak muda agar berani memulai usaha,” ujar Gladys.

Selain talkshow kewirausahaan, FESt Surabaya juga menjadi ajang pengumuman pemenang lomba kewirausahaan yang terbagi dalam tiga kategori, yakni ide bisnis, poster, dan esai. Total peserta lomba mencapai lebih dari 200 peserta dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.

Pada kategori ide bisnis, juara diraih Shifriyatul, mahasiswi Universitas Negeri Malang (UNM). Dia mengusung inovasi ramah lingkungan berupa bubble wrap berbahan pati singkong sebagai solusi atas meningkatnya limbah plastik akibat tren belanja daring.