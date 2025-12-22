Cuaca Malang Hari ini, Seharian Bakal Gerimis & Hujan Lebat di Kawasan Berikut

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Senin (22/12) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi sampai sore berawan dan hujan ringan atau gerimis di seluruh kawasan.

Malamnya berawan dan berangin di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya hujan lebat disertai petir melanda Kasembon dan Poncokusumo. Kawasan lainnya cerah berawan hingga gerimis.

Siangnya hujan lebat disertai petir melanda Kasembon, Ngantang, dan Poncokusumo. Kawasan lainnya berawan dan gerimis.

Sorenya Kasembon dan Ngantang masih hujan lebat disertai petir. Kawasan lainnya berawan dan gerimis.

Malamnya Poncokusumo hujan lebat disertai petir. Kawasan lainnya berawan dan berangin hingga gerimis.