Cuaca Surabaya Hari ini, Pagi Sampai Malam Siap-Siap Diguyur Gerimis & Hujan Lebat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Senin (22/12).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Dukuh Pakis, Gayungan, Jambangan, Karang Pilang, Lakarsantri, Sambikerep, Sukomanunggal, dan Wiyung. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya gerimis mengguyur seluruh kawasan. Beberapa jam kemudian hujan lebat disertai petir.

Sorenya hujan lebat disertai petir di seluruh kawasan.

Malamnya hujan lebat disertai petir melanda Benowo, Bulak, Gunung Anyar, Kenjeran, Krembangan, Pabean Cantian, Pakal, dan Semampir. Kawasan lainnya berawan dan gerimis.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 24-33 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 27 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca di Surabaya hari ini, selamat beraktivitas.