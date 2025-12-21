Konsisten Layani Jemaah, Chatour Travel Panen Prestasi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Cemerlang Hajar Aswad (Chatour Travel) menorehkan 12 prestasi sepanjang tahun 2025 sebagai bukti komitmen menghadirkan layanan terbaik bagi jemaah umrah dan haji. Capaian tersebut sekaligus menjadi modal penting Chatour Travel menyongsong 2026 dengan optimisme tinggi.

Berbagai apresiasi dan dukungan dari pemangku kepentingan mengukuhkan posisi Chatour Travel sebagai salah satu biro perjalanan umrah dan haji yang konsisten menjaga kualitas pelayanan, transparansi, serta inovasi program ibadah.

“Chatour Travel hadir di hati masyarakat dengan memberikan pelayanan dan kemudahan dalam menunaikan ibadah umrah maupun haji. Kami terus menghadirkan program-program cerdas agar ibadah menjadi lebih terjangkau, inklusif, dan mudah diakses masyarakat,” ujar Direktur Chatour Travel Khusaini Basir, Minggu (21/12).

Didirikan sejak Agustus 2008, Chatour Travel telah berkiprah lebih dari 17 tahun di industri perjalanan umrah dan haji. Pengalaman panjang tersebut menjadi fondasi kuat dalam membangun kepercayaan jamaah di seluruh Indonesia.

Sepanjang 2025, Chatour Travel juga mengedepankan transformasi digital melalui sistem yang mudah dan transparan. Digitalisasi ini mempermudah proses pemesanan, pemantauan layanan, hingga akses informasi bagi jamaah.

Dari sisi transportasi, Chatour Travel bekerja sama dengan sejumlah maskapai nasional seperti Garuda Indonesia, Citilink, dan Lion Air untuk layanan penerbangan charter, sehingga jamaah mendapatkan kenyamanan dan kepastian jadwal keberangkatan.

Komitmen profesionalisme Chatour Travel turut diperkuat dengan diraihnya Akreditasi A dari EAS Certification. Selain itu, perusahaan ini juga tercatat sebagai provider resmi visa umrah dan haji terpercaya, sehingga proses administrasi jamaah dapat berjalan lancar dan aman.

Hingga kini, Chatour Travel didukung lebih dari 460 agen resmi di seluruh Indonesia. Jaringan tersebut diperkuat oleh tim handling yang solid di Tanah Air serta Makkah dan Madinah, termasuk 140 tour leader resmi yang telah lulus uji kompetensi BNS periode 2024–2025.