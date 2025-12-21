JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Tampil Mewah dan Penuh Makna, Ini Wajah Baru Frank & co. Surabaya

Tampil Mewah dan Penuh Makna, Ini Wajah Baru Frank & co. Surabaya

Minggu, 21 Desember 2025 – 17:22 WIB
Tampil Mewah dan Penuh Makna, Ini Wajah Baru Frank & co. Surabaya - JPNN.com Jatim
Frank & co. resmi reopening gerai Pakuwon Mall Surabaya dengan konsep baru yang elegan, menyambut 30 tahun perjalanan di industri perhiasan Indonesia, Minggu (21/12). Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Gerai Frank & co. Pakuwon Mall Surabaya hadir dengan tampilan baru yang lebih modern, elegan, dan sarat makna. Reopening ini menjadi bagian dari momentum penting menjelang 30 tahun perjalanan Frank & co. di industri perhiasan Tanah Air.

Pembaruan interior gerai Frank & co. Pakuwon Mall Surabaya terinspirasi dari keabadian natural diamond, simbol kemewahan bernilai lintas generasi. Nuansa maroon yang hangat berpadu dengan padded wall menyerupai bagian dalam jewellery box, dan sentuhan motif concentric circle yang terinspirasi dari tambang berlian menciptakan pengalaman visual yang sophisticated dan timeless.

Desain interior ini merupakan hasil karya desainer interior ternama Yuni Jie. Kehadiran artwork bertajuk The True Jewels of Life karya seniman muda Indonesia Ajeng Martia Saputri turut memperkuat karakter ruang yang penuh makna.

Baca Juga:

Sementara itu, seluruh Jewellery Representatives Frank & co. kini tampil dengan seragam baru rancangan Stella Rissa, menghadirkan kesan modern dan graceful yang merepresentasikan DNA Frank & co., yakni keabadian cinta.

General Manager Frank & co. Rolly Soesanto mengatakan sebagai salah satu gerai kunci di Jawa Timur, Frank & co. Pakuwon Mall memiliki peran historis dalam memperluas kehadiran luxury diamond jewellery bagi masyarakat Surabaya dan sekitarnya.

"Reopening ini menegaskan komitmen Frank & co. dalam menghadirkan kualitas terbaik, pelayanan penuh makna, serta pengalaman belanja yang semakin premium," kata Rolly, Minggu (21/12).

Baca Juga:

Rolly mengatakan memasuki usia 30 tahun, pihaknya ingin memberikan sesuatu yang istimewa bagi para pelanggan, khususnya di Surabaya, salah satu kota dengan pertumbuhan pasar luxury yang kuat di Indonesia.

"Transformasi gerai ini menjadi simbol era baru Frank & co. yang terus berkembang, berinovasi, dan menjaga warisan keindahan lintas generasi,” ujarnya.

Frank & co. resmi reopening gerai Pakuwon Mall Surabaya dengan konsep baru yang elegan, menyambut 30 tahun perjalanan di industri perhiasan Indonesia.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Frank & co. Pakuwon Mall Surabaya frank fire gerai berlian surabaya berlian frank fire natural diamond

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU