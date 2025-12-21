Tampil Mewah dan Penuh Makna, Ini Wajah Baru Frank & co. Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Gerai Frank & co. Pakuwon Mall Surabaya hadir dengan tampilan baru yang lebih modern, elegan, dan sarat makna. Reopening ini menjadi bagian dari momentum penting menjelang 30 tahun perjalanan Frank & co. di industri perhiasan Tanah Air.

Pembaruan interior gerai Frank & co. Pakuwon Mall Surabaya terinspirasi dari keabadian natural diamond, simbol kemewahan bernilai lintas generasi. Nuansa maroon yang hangat berpadu dengan padded wall menyerupai bagian dalam jewellery box, dan sentuhan motif concentric circle yang terinspirasi dari tambang berlian menciptakan pengalaman visual yang sophisticated dan timeless.

Desain interior ini merupakan hasil karya desainer interior ternama Yuni Jie. Kehadiran artwork bertajuk The True Jewels of Life karya seniman muda Indonesia Ajeng Martia Saputri turut memperkuat karakter ruang yang penuh makna.

Sementara itu, seluruh Jewellery Representatives Frank & co. kini tampil dengan seragam baru rancangan Stella Rissa, menghadirkan kesan modern dan graceful yang merepresentasikan DNA Frank & co., yakni keabadian cinta.

General Manager Frank & co. Rolly Soesanto mengatakan sebagai salah satu gerai kunci di Jawa Timur, Frank & co. Pakuwon Mall memiliki peran historis dalam memperluas kehadiran luxury diamond jewellery bagi masyarakat Surabaya dan sekitarnya.

"Reopening ini menegaskan komitmen Frank & co. dalam menghadirkan kualitas terbaik, pelayanan penuh makna, serta pengalaman belanja yang semakin premium," kata Rolly, Minggu (21/12).

Rolly mengatakan memasuki usia 30 tahun, pihaknya ingin memberikan sesuatu yang istimewa bagi para pelanggan, khususnya di Surabaya, salah satu kota dengan pertumbuhan pasar luxury yang kuat di Indonesia.

"Transformasi gerai ini menjadi simbol era baru Frank & co. yang terus berkembang, berinovasi, dan menjaga warisan keindahan lintas generasi,” ujarnya.