Cluster Veranda Kahuripan Nirwana Mulai Diserahterimakan, Ini Keunggulannya

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - PT Mutiara Masyhur Sejahtera, pengembang kawasan Kahuripan Nirwana membuktikan komitmennya dalam menghadirkan hunian berkualitas berkonsep green living.

Pengembang secara resmi melaksanakan serah terima perdana unit rumah Cluster Veranda, yang menandai kesiapan hunian untuk langsung ditempati oleh para pemilik.

Serah terima perdana ini menjadi tonggak penting dalam pengembangan Kahuripan Nirwana. Selain menegaskan penyelesaian pembangunan tepat waktu, momen tersebut juga mencerminkan konsistensi pengembang dalam merealisasikan komitmen kepada konsumen sejak awal pemasaran.

Direktur PT Mutiara Masyhur Sejahtera Melky Aliandri mengatakan kepemilikan rumah bukan hanya soal bangunan fisik, melainkan juga kepercayaan dan masa depan.

“Sejak awal kami menyampaikan komitmen serah terima unit Cluster Veranda akan dilaksanakan pada Desember 2025. Alhamdulillah, komitmen tersebut dapat kami realisasikan tepat waktu. Ini merupakan bukti kesungguhan kami dalam menjaga kepercayaan konsumen,” ujar Melky.

Cluster Veranda merupakan bagian dari kawasan mandiri Kahuripan Nirwana yang mengusung konsep hunian sehat dan berkelanjutan. Lingkungan hijau, fasilitas kawasan yang telah matang, serta tata ruang yang nyaman menjadi nilai utama yang ditawarkan kepada para penghuni.

"Cluster ini strategis, hanya berjarak lima menit dari akses Tol Sidoarjo, 10 menit dari pusat Kota Sidoarjo, dan sekitar 30 menit menuju Bandara Internasional Juanda," jelasnya.

Selain itu, kata dia, akses yang mudah tersebut menjadikan Cluster Veranda sebagai salah satu pilihan hunian prestisius di wilayah Sidoarjo.