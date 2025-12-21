Cuaca Malang Hari ini, Pagi Sampai Sore Siap-Siap Bakal Gerimis & Hujan Lebat

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Minggu (21/12) untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya berawan dan hujan ringan atau gerimis di seluruh kawasan.

Siangnya gerimis di seluruh kawasan. Beberapa jam kemudian hujan lebat disertai petir.

Sorenya masih hujan lebat disertai petir di seluruh kawasan. Beberapa jam kemudian berawan.

Malamnya berawan di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya hujan lebat disertai petir melanda Ampelgading, Bululawang, Dampit, Gondanglegi, Jabung, Kalipare, Pagelaran, Poncokusumo, Sumberpucung, Tajinan, Tirtoyudo, Tumpang, Turen, dan Wajak. Kawasan lainnya berawan dan gerimis.

Siang dan sore hujan lebat disertai petir melanda Bululawang, Dau, Gondanglegi, Kalipare, Kepanjen, Kromengan, Ngajum, Pagak, Pagelaran, Pakisaji, Sumberpucung, Tajinan, Wagir, dan Wonosari. Kawasan lainnya berawan dan gerimis.