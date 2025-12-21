Cuaca Surabaya Hari ini, Pagi Hingga Sore Berpotensi Gerimis & Hujan Lebat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Minggu (21/12).

Paginya hujan lebat disertai petir melanda Benowo dan Pakal. Kawasan lainnya berawan.

Siangnya Benowo dan Pakal masih hujan lebat disertai petir. Kawasan lainnya gerimis.

Sorenya gerimis di seluruh kawasan. Beberapa jam kemudian berawan dan berangin.

Malamnya berawan di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 24-32 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 11-15 kilometer per jam.

Selama seharian, Kota Surabaya tidak diguyur hujan dan diperkirakan berawan selama seharian.