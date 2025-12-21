Cuaca Jawa Timur 21 Desember 2025, Pagi Sampai Malam Gerimis dan Hujan Lebat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Minggu (21/12).

Paginya hujan lebat disertai petir melanda Bangkalan, Banyuwangi, Bondowoso, Lamongan, Malang, Probolinggo. Wilayah lainnya cerah hingga berawan hingga hujan ringan atau gerimis.

Siangnya hujan lebat disertai petir melanda Bangkalan, Banyuwangi, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kota Malang, Kota Mojokerto, Lamongan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Probolinggo, dan Situbondo. Wilayah lainnya berawan dan gerimis.

Sorenya hujan lebat disertai petir melanda Bondowoso, Gresik, Jombang, Kota Malang, Kota Mojokerto, Lamongan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, dan Situbondo. Wilayah lainnya berawan da gerimis.

Malamnya gerimis mengguyur Bojonegoro, Lamongan, dan Nganjuk. Wilayah lainnya berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 18-32 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 5-15 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)