Lalu Lintas di Ruas Gempol–Pasuruan Meningkat 10,17 Persen pada H-6 Natal 2025
jatim.jpnn.com, PASURUAN - PT Jasa Marga Gempol Pasuruan mencatat peningkatan signifikan volume lalu lintas pada Ruas Tol Gempol–Pasuruan menjelang libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
Pada H-6, Jumat (19/12), tercatat sebanyak 34.913 kendaraan melintasi ruas tersebut-atau naik 10,17 persen dibandingkan lalu lintas harian normal sebanyak 31.688 kendaraan.
Peningkatan arus kendaraan terjadi di seluruh gerbang tol (GT) wilayah Gempol–Pasuruan. Rinciannya sebagai berikut:
GT Bangil
Tercatat 1.980 kendaraan, meningkat 32,9% dari kondisi normal yaitu 1.490 kendaraan.
GT Rembang
Volume lalulintas mencapai 2.320 kendaraan, melonjak 88,5 persen dari lalu lintas normal yang berjumlah 1.231 kendaraan.
GT Pasuruan
