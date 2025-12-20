Hendy Setiono Salurkan Bantuan kepada Korban Bencana Aceh

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pengusaha asal Surabaya sekaligus pemilik kebab Baba Rafi Enterprise Hendy Setiono menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat korban bencana di Aceh yang.

Bantuan ini sebagai komitmen sosial dan kepedulian terhadap sesama. Hendy bersama istrinya Irmadita menyalurkan langsung bantuan tersebut ke korban bencana alam.

Kunjungan tim Baba Rafi Enterprise ke Aceh dilakukan untuk memastikan seluruh bantuan tersalurkan secara efektif dan tepat sasaran.

Baca Juga: Hendy Setiono Beri Pembekalan Pelaku UMKM di Pulau Obi Lewat Program CSR Harita Nickel

Dengan mengedepankan pola respons cepat, perusahaan ingin memastikan warga bisa segera menerima kebutuhan mendesak tanpa menunggu proses distribusi panjang.

Hendy memilih melakukan pengadaan bahan pokok langsung dari pasar-pasar lokal. Langkah tersebut tidak hanya mempercepat penyaluran bantuan, tetapi juga membantu menggerakkan kembali ekonomi masyarakat setempat.

“Kami memilih untuk berbelanja kebutuhan pokok langsung di pasar-pasar lokal di Aceh. Selain agar bantuan bisa didistribusikan lebih cepat hari itu juga, kami ingin membantu menggerakkan kembali aktivitas ekonomi para pedagang lokal di sini,” kata Hendy, Sabtu (20/12)

Kehadiran Hendy dan istrinya di Aceh menunjukkan komitmen nyata perusahaan dalam menghadirkan bantuan langsung kepada masyarakat.

Sementara itu, Irmadita mengatakan kehadiran mereka juga dimaksudkan sebagai dukungan moral bagi warga Aceh.