Nonton Film Makin Nyaman, Cinema XXI Kini Hadir di Citimall Tuban

jatim.jpnn.com, TUBAN - PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk (Cinema XXI) resmi membuka bioskop perdananya di Kabupaten Tuban, tepatnya di Citimall Tuban.

Kehadiran Citimall Tuban XXI menjadi bagian dari strategi ekspansi berkelanjutan perusahaan dalam memperluas akses hiburan berkualitas, khususnya di wilayah Jawa Timur.

Pembukaan bioskop ini sekaligus menegaskan komitmen Cinema XXI dalam menghadirkan pengalaman menonton yang modern, nyaman, dan mudah dijangkau oleh masyarakat di berbagai daerah, sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi kreatif di wilayah berkembang.

Citimall Tuban XXI menghadirkan tiga studio Deluxe dengan total kapasitas lebih dari 500 kursi. Seluruh studio dilengkapi dengan teknologi audio-visual mutakhir yang menjadi standar jaringan Cinema XXI sehingga masyarakat Tuban dapat menikmati beragam film dengan kualitas pemutaran berstandar tinggi.

Head of Government Relations Cinema XXI Suprayitno mengatakan pembukaan Citimall Tuban XXI merupakan bagian dari visi jangka panjang perusahaan untuk menghadirkan hiburan yang merata di seluruh Indonesia.

“Pembukaan Cinema XXI di Tuban ini menjadi lokasi bioskop ke-12 yang kami buka sepanjang tahun 2025. Kami melihat pentingnya menghadirkan akses hiburan berkualitas, termasuk di kota-kota yang tengah berkembang seperti Tuban,” ujar Suprayitno, Sabtu (20/12).

Dia menilai keberadaan fasilitas hiburan modern tidak hanya memperkaya pengalaman sosial masyarakat, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah.

“Kami percaya bioskop yang modern dan nyaman dapat mendukung dinamika ekonomi lokal serta menjadi ruang berkumpul yang menyenangkan bagi masyarakat,” katanya.