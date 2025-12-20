60.865 Kendaraan Masuk Malang via Tol Pandaan–Malang Pada H-6 Natal 2025

jatim.jpnn.com, MALANG - PT Jasa Marga Pandaan Malang mencatat sebanyak 60.865 kendaraan memasuki Malang pada periode H-6 Natal 2026, Jumat (19/12). Angka ini mengalami kenaikan 5,7 persen dibandingkan lalu lintas normal sebanyak 57.609 kendaraan.

Peningkatan arus kendaraan tersebut tercatat merata di sejumlah Gerbang Tol (GT) di Ruas Tol Pandaan–Malang. Rinciannya sebagai berikut:

GT Purwodadi

Masuk Malang: 6.435 kendaraan (naik 10,97 persen) dari normal 5.799 kendaraan

Keluar Malang: 6.394 kendaraan (naik 4,99 persen) dari normal 6.090 kendaraan

GT Lawang

Masuk Malang: 6.301 kendaraan (naik 1,2 persen) dari normal 6.226 kendaraan

Keluar Malang: 7.141 kendaraan (turun 6,9 persen) dari normal 7.674 kendaraan