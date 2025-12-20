60.865 Kendaraan Masuk Malang via Tol Pandaan–Malang Pada H-6 Natal 2025
jatim.jpnn.com, MALANG - PT Jasa Marga Pandaan Malang mencatat sebanyak 60.865 kendaraan memasuki Malang pada periode H-6 Natal 2026, Jumat (19/12). Angka ini mengalami kenaikan 5,7 persen dibandingkan lalu lintas normal sebanyak 57.609 kendaraan.
Peningkatan arus kendaraan tersebut tercatat merata di sejumlah Gerbang Tol (GT) di Ruas Tol Pandaan–Malang. Rinciannya sebagai berikut:
GT Purwodadi
Masuk Malang: 6.435 kendaraan (naik 10,97 persen) dari normal 5.799 kendaraan
Keluar Malang: 6.394 kendaraan (naik 4,99 persen) dari normal 6.090 kendaraan
GT Lawang
Masuk Malang: 6.301 kendaraan (naik 1,2 persen) dari normal 6.226 kendaraan
Keluar Malang: 7.141 kendaraan (turun 6,9 persen) dari normal 7.674 kendaraan
