JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini 60.865 Kendaraan Masuk Malang via Tol Pandaan–Malang Pada H-6 Natal 2025

60.865 Kendaraan Masuk Malang via Tol Pandaan–Malang Pada H-6 Natal 2025

Sabtu, 20 Desember 2025 – 20:02 WIB
60.865 Kendaraan Masuk Malang via Tol Pandaan–Malang Pada H-6 Natal 2025 - JPNN.com Jatim
PT Jasa Marga Pandaan Malang mencatat sebanyak 60.865 kendaraan memasuki Malang pada periode H-6 Natal 2026, Jumat (19/12). Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, MALANG - PT Jasa Marga Pandaan Malang mencatat sebanyak 60.865 kendaraan memasuki Malang pada periode H-6 Natal 2026, Jumat (19/12). Angka ini mengalami kenaikan 5,7 persen dibandingkan lalu lintas normal sebanyak 57.609 kendaraan.

Peningkatan arus kendaraan tersebut tercatat merata di sejumlah Gerbang Tol (GT) di Ruas Tol Pandaan–Malang. Rinciannya sebagai berikut:

GT Purwodadi

Baca Juga:

Masuk Malang: 6.435 kendaraan (naik 10,97 persen) dari normal 5.799 kendaraan

Keluar Malang: 6.394 kendaraan (naik 4,99 persen) dari normal 6.090 kendaraan

GT Lawang

Baca Juga:

Masuk Malang: 6.301 kendaraan (naik 1,2 persen) dari normal 6.226 kendaraan

Keluar Malang: 7.141 kendaraan (turun 6,9 persen) dari normal 7.674 kendaraan

Arus kendaraan di Tol Pandaan-Malang meningkat sebanyak 5,7 persen pada H-6 Natal 2025.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Tol Pandaan-Malang kendaraan tol pandaan malang Menjelang Natal 2025 arus kendaraan tol pandaan malang

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU