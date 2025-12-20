Gudang Sparepart Motor di Petemon Surabaya Terbakar, 20 Unit Pemadam Dikerahkan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kebakaran melanda sebuah gudang sparepart variasi motor di Jalan Petemon 2A No.150A, Kelurahan Petemon, Kecamatan Sawahan, Surabaya, Sabtu (20/12).

Petugas Damkar Surabaya Ekky Maulana menyampaikan kebakaran pertama kali dilaporkan oleh warga bernama Aulia pada pukul 12.37 WIB.

Tiga menit kemudian, unit pemadam dari Pos Grudo tiba di lokasi untuk melakukan penanganan awal.

“Sebanyak 20 unit pemadam dikerahkan untuk memadamkan api,” kata Ekky dalam keterangan tertulis.

Kobaran api yang cepat membesar dan meluas mengakibatkan bengynan berukuran sekitar 10 x 20 meter tersebut ludes terbakar.

“Selain gudang sparepart yang habis terbakar, satu rumah di bagian depan ikut terdampak pada bagian lis atap,” katanya.

Petugas berupaya untuk memadamkan api, setelah satu jam api pokok dinyatakan padam pukul 13.28 WIB dan situasi dinyatakan kondusif sekitar pukul 15.15 WIB.

Pemilik rumah tercatat bernama Stevanus Arianto (63), sedangkan penyewa bangunan sekaligus pengelola gudang adalah Prima Shanti (35).