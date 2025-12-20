Revitalisasi SMK Go Global, Dindik Jatim Siapkan Lulusan Berdaya Saing Internasional

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Komitmen kuat Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memperkuat pendidikan vokasi kembali ditegaskan. Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aries Agung Paewai menegaskan hal itu saat menghadiri kegiatan Revitalisasi SMK Menuju SMK Go Global di Surabaya, Jumat (19/12) siang.

Kegiatan tersebut menjadi penanda penting percepatan transformasi SMK Jawa Timur menuju pendidikan vokasi berkelas dunia, dengan orientasi menyiapkan lulusan yang siap kerja, siap usaha, sekaligus mampu bersaing di pasar global.

Forum strategis ini menghadirkan kolaborasi lintas kementerian, legislatif, hingga mitra internasional sebagai wujud keseriusan membangun ekosistem pendidikan vokasi yang relevan dengan kebutuhan industri global.

Hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi untuk Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Tatang Muttaqin, Direktur SMK Kemendikdasmen Dr. Arie Wibowo Khurniawan, serta Wakil Ketua Komisi X DPR RI H. Lalu Hadrian Irfani.

Turut hadir Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur Hj. Hikmah Bafakih, Direktur Pembinaan Kelembagaan Pekerja Migran Indonesia Abri Danar Prabawa, Tenaga Ahli Biro Kerja Sama Motoyuki Nishida, serta perwakilan Asosiasi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Divisi Penempatan Jepang Asep Listiyanto.

Kegiatan ini diikuti oleh Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK se-Jawa Timur, yang menjadi ujung tombak implementasi kebijakan revitalisasi SMK di tingkat satuan pendidikan.

Dalam sambutannya, Aries menyatakan revitalisasi SMK bukan sekadar pembenahan fisik sekolah, melainkan perubahan paradigma dalam menyiapkan generasi vokasi masa depan.

“Revitalisasi bukan hanya soal memperbaiki gedung atau menambah ruang praktik. Revitalisasi sesungguhnya adalah membangun mindset bersama untuk tidak sekadar mencetak lulusan berijazah, tetapi lulusan yang memiliki wawasan kewirausahaan dan daya juang dalam bekerja,” ujar Aries.