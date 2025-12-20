Serunya Honda PCX Day 2025, 1.200 Bikers Taklukkan Jalur Pantai Selatan

jatim.jpnn.com, TULUNGGUNG - Riding & Gathering PCX Terbesar di Indonesia kembali digelar untuk para pecinta big skutik premium Honda PCX. Ajang bertajuk Honda PCX Day 2025 ini sukses menyedot antusiasme ribuan pengguna Honda PCX dari berbagai daerah.

Sebanyak 1.200 pecinta Honda PCX dari berbagai kota di Jawa Timur dan sekitarnya memeriahkan Honda PCX Day 2025 yang diselenggarakan oleh PT Mitra Pinasthika Mulia (MPM Honda Jatim), distributor sepeda motor Honda wilayah Jatim dan NTT, di Pantai Prigi 360, Kabupaten Trenggalek, Sabtu (20/12).

Kegiatan dimulai dengan city riding dari Tulungagung menuju Pantai Prigi 360. Para peserta menikmati kebersamaan komunitas sambil menyusuri jalur pesisir selatan melalui Jalur Lintas Selatan (JLS) Tulungagung yang menyuguhkan panorama alam khas pantai selatan.

Sesampainya di lokasi acara, peserta disuguhi berbagai aktivitas menarik, mulai dari games interaktif, community challenge, hingga photo dan social media challenge yang memberi ruang bagi peserta mengabadikan momen kebersamaan selama Honda PCX Day berlangsung.

MPM Honda Jatim juga menghadirkan exhibition line up motor terbaru Honda serta membuka kesempatan bagi pengunjung untuk merasakan langsung performa sepeda motor Honda melalui sesi riding experience.

Tak hanya itu, layanan AHASS turut disiagakan guna memastikan kondisi sepeda motor para peserta tetap prima selama kegiatan berlangsung.

Untuk menambah kemeriahan, MPM Honda Jatim bersama jaringan dealer Honda menghadirkan berbagai penawaran spesial bagi konsumen yang hadir. Peserta juga berkesempatan membawa pulang beragam doorprize, merchandise eksklusif, hingga Grand Prize satu unit Honda CUV-e.