Awal Libur Nataru, Penumpang Bandara Juanda Tembus 158 Ribu

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo mencatat telah melayani 158 ribu penumpang selama empat hari awal pembukaan Posko Pelayanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) sejak Senin (15/12).

General Manager Bandara Internasional Juanda Muhammad Tohir mengatakan, selama periode tersebut tercatat 1.106 pergerakan pesawat yang melayani penerbangan dari dan menuju Bandara Juanda.

“Kami meyakini jumlah penumpang akan terus meningkat. Puncak arus penumpang diprediksi terjadi pada Minggu (21/12),” kata Tohir dalam keterangannya di Sidoarjo, Jumat (19/12).

Dia menjelaskan selama masa awal layanan Nataru, pergerakan penumpang dan pesawat masih didominasi penerbangan domestik.

Berdasarkan data Bandara Juanda, sejak Senin (15/12) hingga Kamis (18/12), jumlah penumpang domestik mencapai 130.237 orang dengan 954 pergerakan pesawat.

Sementara itu, penerbangan internasional melayani 27.816 penumpang dengan 152 pergerakan pesawat.

Tohir menegaskan pihaknya terus memastikan kesiapan seluruh fasilitas bandara guna mendukung kelancaran arus penumpang selama libur Natal dan Tahun Baru.

“Keselamatan dan keamanan penerbangan menjadi prioritas utama. Seluruh fasilitas operasional, personel, serta koordinasi dengan para pemangku kepentingan terus kami optimalkan agar pelayanan tetap aman, lancar, dan nyaman,” ujarnya.