Cuaca Malang Hari ini, Pagi Sampai Sore Gerimis dan Hujan Lebat, Malam Berawan

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Sabtu (20/12) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi sampai sore hujan ringan atau gerimis di seluruh kawasan.

Malamnya cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Pagi dan siang hujan lebat disertai petir melanda Bululawang, Jabung, Poncokusumo, Tajinan, Tumpang, Turen, dan Wajak. Wilayah lainnya gerimis.

Sore masih gerimis di seluruh kawasan. Beberapa jam kemudian berawan dan berangin.

Malamnya berawan dan berangin di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 18-29 derajat celsius.