Cuaca Surabaya Hari ini, Pagi Sampai Sore Kawasan Berikut Bakal Gerimis
jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Sabtu (20/12).
Paginya berawan di seluruh kawasan. Beberapa jam kemudian hujan ringan atau gerimis.
Siangnya gerimis mengguyur seluruh kawasan.
Sorenya gerimis masih mengguyur seluruh kawasan. Beberapa jam kemudian berawan
Malamnya cuaca di seluruh kawasan berawan.
BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 25-31 derajat celsius.
Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 8-12 kilometer per jam.
Demikianlah ramalan cuaca di Surabaya hari ini, selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)
Redaktur & Reporter : Arry Dwi Saputra
