Cuaca Jawa Timur 20 Desember 2025, Sore Gerimis & Hujan Lebat di Wilayah Berikut

Sabtu, 20 Desember 2025 – 08:03 WIB
Cuaca Jawa Timur 20 Desember 2025, Sore Gerimis & Hujan Lebat di Wilayah Berikut - JPNN.com Jatim
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini. Foto: Ricardo/JPNN.com

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Sabtu (20/12).

Paginya hujan lebat disertai petir melanda Bondowoso, Madiun, Malang, dan Sidoarjo. Wilayah lainnya berawan hingga hujan ringan atau gerimis. 

Siangnya hujan lebat disertai petir melanda Bondowoso, Madiun, Malang, dan Sidoarjo. Beberapa jam kemudian wilayah lainnya berawan dan gerimis.

Sorenya gerimis mengguyur Banyuwangi, Blitar, Bondowoso, Jombang, Kediri, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo. 

Gerimis juga mengguyur Kota Surabaya, Lamongan, Lumajang, Madiun, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Trenggalek, dan Tulungagung. Beberapa jam kemudian berawan dan berangin.

Malamnya cuaca di seluruh wilayah berawan dan berangin. 

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 17-31 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 6-29 kilometer per jam.

Berikut ramalan cuaca hari ini khusus daerah-daerah di Jawa Timur beserta imbauan penting untuk masyarakat.
