UMSURA Raih Dua Penghargaan di Anugerah Dikti Saintek 2025

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMSURA) menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih dua penghargaan sekaligus dalam ajang Anugerah Dikti Saintek 2025 yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek), Jumat (19/12).

Dalam ajang bergengsi tersebut, UMSURA meraih Gold Winner Subkategori Institusi Perguruan Tinggi Akademik Klaster Utama dengan Skor Pengabdian kepada Masyarakat Tertinggi Periode 2022–2024 pada kategori Pengabdian kepada Masyarakat (BIMA Award).

Tak hanya itu, UMSURA juga meraih Silver Winner Subkategori Institusi Perguruan Tinggi Akademik Klaster Utama dengan Skor Penelitian Tertinggi Periode 2022–2024.

Rektor UMSURA Mundakir yang hadir langsung menerima penghargaan tersebut menyampaikan rasa syukur dan kebanggaannya atas capaian institusi yang dinilai konsisten menjaga kinerja Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

“Penghargaan ini menjadi bukti bahwa UMSURA tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga mampu menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat luas,” ujar Mundakir.

Menurutnya, raihan Gold Winner dan Silver Winner tersebut mencerminkan komitmen UMSURA dalam memastikan hasil riset dan keilmuan dosen tidak berhenti pada publikasi ilmiah, melainkan hadir sebagai solusi atas berbagai persoalan masyarakat.

“UMSURA berkomitmen menghadirkan riset dan pengabdian yang aplikatif, berkelanjutan, serta berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan,” jelasnya.

Mundakir menambahkan capaian ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh sivitas akademika UMSURA yang secara konsisten mengembangkan riset berbasis kebutuhan masyarakat serta memperkuat pengabdian yang berdampak langsung.