Beri Pelayanan Kemanusiaan, Unusa Fokus pada Kelompok Rentan Korban Bencana Alam Aceh

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa) memberikan layanan kemanusiaan, terhadap korban bencana alam di Aceh, tepatnya di Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen.

Kehadiran Tim Unusa berfokus pada kelompok rentan, yakni lansia, balita, serta ibu hamil dan menyusui, melalui program Peduli Unusa, bersama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, Teknologi (Kemendikti Saintek).

Dalam kegiatan ini, Tim Unusa yang dipimpin Ketua LPPM Unusa Achmad Syafiuddin menerjunkan tim sukarelawan multidisiplin yang terdiri dari dokter, perawat, bidan, ahli gizi, ahli sanitasi serta mahasiswa koas kedokteran.

“Kami ingin memberikan pelayanan langsung kepada kelompok masyarakat yang rentan, berupa pemeriksaan kesehatan umum, kesehatan ibu dan anak, pemantauan kehamilan, tumbuh kembangbalita, hingga edukasi kesehatan dasar di lokasi pengungsian,” ujar Syafiuddin, Jumat (19/12).

Syafiuddin menambahkan, program yang didanai oleh Kementerian ini, juga membawa sumbangan dari beberapa tokoh masyarakat, dalam bentuk bahan tambahan untuk ibu hamil dan menyusui, serta beberapa kebutuhan untuk Lansia.

“Alhamdulillah kami juga membawa bantuan natura untuk kelompok rentan yang mengamanatkan kami untuk menyampaikannya kepada masyarakat di lokasi bencana,” katanya.

Rektor Unusa, Prof Triyogi Yuwono, DEA menuturkan kegiatan kemanusiaan ini merupakan wujud nyata tanggung jawab sosial perguruan tinggi, khususnya dalam situasi darurat bencana.

“Kehadiran kami bersama Kementerian di Aceh adalah bentuk komitmen kami untuk memastikan kelompok-kelompok ini tetap mendapatkan layanan kesehatan yang layak dan bermartabat,” kata Triyogi.