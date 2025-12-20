JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Jaga Kelancaran Arus Nataru, PJR Siapkan Rekayasa Lalu Lintas di Tol Ngawi–Kertosono

Jaga Kelancaran Arus Nataru, PJR Siapkan Rekayasa Lalu Lintas di Tol Ngawi–Kertosono

Sabtu, 20 Desember 2025 – 11:06 WIB
Jaga Kelancaran Arus Nataru, PJR Siapkan Rekayasa Lalu Lintas di Tol Ngawi–Kertosono - JPNN.com Jatim
PJR Jatim VI menyiapkan sejumlah langkah rekayasa lalu lintas untuk menjaga kelancaran arus kendaraan di sepanjang ruas Tol Ngawi–Kertosono. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, NGAWI - Menjelang libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, jajaran Patroli Jalan Raya (PJR) Jatim VI mulai menyiapkan sejumlah langkah rekayasa lalu lintas untuk menjaga kelancaran arus kendaraan di sepanjang Ruas Tol Ngawi–Kertosono.

Salah satu skema yang mulai diberlakukan adalah pembatasan operasional bagi kendaraan besar, terutama truk sumbu 3.

Kanit PJR Jatim VI Iptu Matheus Jaka mengatakan, pengurangan akses truk sudah dimulai sejak Kamis malam di beberapa titik yang tergolong padat.

Baca Juga:

“Tadi malam sudah mulai dikurangi. Truk Sumbu 3 disekat dan diarahkan untuk tidak masuk ke tol,” ujar Matheus, Jumat (19/12).

Meski saat ini fokus utama masih berada di rute Surabaya–Gempol, skema serupa juga dapat diterapkan di Tol Ngawi–Kertosono apabila volume kendaraan meningkat signifikan pada puncak liburan.

“Kecuali kendaraan pengangkut kebutuhan pokok, atau BBM, masih diperbolehkan. Selain jenis itu dibatasi,” katanya.

Baca Juga:

Selain pembatasan kendaraan berat, PJR Jatim VI juga menyiapkan layanan pendukung kelancaran dan keamanan melalui peningkatan patroli serta pendirian pos pelayanan dan pos gabungan di sejumlah rest area.

Matheus mengatakan seluruh langkah tersebut diarahkan untuk memberi kenyamanan maksimal bagi masyarakat yang melakukan perjalanan libur panjang.

Petugas membatasi truk sumbu tiga melaju di Tol Ngawi-Kertosono saat Nataru 2026.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   tol ngawi kertosono Tol Ngawi pembatasan truk sumbu 3 arus lalu lintas nataru

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU