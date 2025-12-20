30 Kecelakaan Sepanjang Tahun, JNK Perkuat Imbauan Keselamatan Jelang Libur Nataru

jatim.jpnn.com, NGAWI - PT Jasa Marga Ngawi Kertosono Kediri (JNK) terus mengupayakan pencegahan kecelakaan lalu lintas melalui kegiatan Kampanye Keselamatan Berkendara menjelang arus libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Kampanye Keselamatan dilaksanakan di sejumlah rest area ruas Tol Ngawi–Kertosono, salah satunya di Rest Area KM 597A wilayah Desa Sukowidi, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan, Jumat (19/12) sekitar pukul 10.00 WIB.

Dalam kegiatan tersebut, pengelola tol bersama anggota PJR Jatim VI, perwakilan Jasa Marga, serta Dinas Perhubungan Jawa Timur turun langsung menyapa pengguna jalan.

Petugas memberikan edukasi dan imbauan keselamatan berkendara, terutama bagi pengguna tol yang menempuh perjalanan jarak jauh.

Direktur Utama PT JNK Arie Irianto mengungkapkan sepanjang tahun 2025 tercatat sebanyak 30 kejadian kecelakaan di ruas Tol Ngawi–Kertosono. Meski jumlah tersebut mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, tetapi pihaknya tetap menaruh perhatian serius.

“Walaupun trennya menurun, kami tidak boleh lengah. Dari evaluasi yang kami lakukan, sekitar 90 persen kecelakaan masih disebabkan faktor manusia,” kata Arie.

Dia menjelaskan faktor human error kerap menjadi pemicu kecelakaan di antaranya kelelahan, mengantuk saat berkendara, hingga kurangnya kesiapan dan antisipasi di jalan tol.

“Keselamatan itu nilainya sangat mahal. Satu kejadian fatal bisa berdampak panjang bagi keluarga yang ditinggalkan, termasuk kehilangan sumber penghidupan,” ujarnya.